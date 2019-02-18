Geçtiğimiz dönem TV8 masterchef programında hırsı ve azmiyle dikkat çeken, finale bir adım kala veda eden Hakan Kanık şimdi ada şartlarında hayatta kalabilmek için Survivor 2019 Türkiye Yunanistan da savaşıyor... Masterchef programından sonra Survivor'da da büyük beğeni alan Hakan Kanık güçlü fiziği ve samimiyeti ile kısa sürede genç kızların sevgilisi ve ilgi odağı olmayı başardı. Hayranları onu ve yaşantısını merak ediyor... İşte Hakan Kanık'ın hayatı:

HAKAN KANIK KİMDİR?

17 HAZİRAN 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika'da başladı. Sonra Türkiye'ye dönüşü yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yşaında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.

Şimdilerde 1.78 boy ve 78 kiloya sahip olan Hakan Kanık, yüksek galibiyet oranı ile adada güçlü rüzgarlar estiriyor...