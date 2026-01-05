Habertürk
        Haberler Magazin Suzan Akkaş babası Bora Akkaş'a set ziyareti

        Suzan Akkaş babası Bora Akkaş'a set ziyareti

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ta 'Zafer' karakterine hayat veren Bora Akkaş'ı 2 yaşındaki kızı Suzan Akkaş, sette ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:46
        Babaya set ziyareti
        Bora Akkaş ile Oben Alkan, kızları Suzan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        İki yaşındaki Suzan Akkaş, annesi Oben Alkan ile birlikte babası Bora Akkaş'ı, SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht'ın setinde ziyaret etti.

        Baba - kız sette keyifli vakit geçirdi. O anların fotoğrafını çeken anne Oben Alkan ise o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        Suzan Akkaş, ayrıca dizide 'Derya' karakterine hayat veren Hazal Türesan ile saçlarını bigudi ile sardı.

        #Suzan Akkaş
        #bora akkaş
        #veliaht
        #Oben Alkan
