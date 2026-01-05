Suzan Akkaş babası Bora Akkaş'a set ziyareti

Bora Akkaş ile Oben Alkan, kızları Suzan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

İki yaşındaki Suzan Akkaş, annesi Oben Alkan ile birlikte babası Bora Akkaş'ı, SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht'ın setinde ziyaret etti.

Baba - kız sette keyifli vakit geçirdi. O anların fotoğrafını çeken anne Oben Alkan ise o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Suzan Akkaş, ayrıca dizide 'Derya' karakterine hayat veren Hazal Türesan ile saçlarını bigudi ile sardı.