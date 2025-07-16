Sydney Sweeney banyo suyundan sabunun ardından iç çamaşırı markası çıkarıyor

Kendi banyo suyundan sabun üretmesiyle ses getiren Sydney Sweeney'in şimdi de iç çamaşırı markası çıkaracağı konuşuluyor. Us Weekly, 27 yaşındaki 'Euphoria' dizisi yıldızının çok yakında kendi kurduğu yeni bir iç çamaşırı markasının lansmanını yapacağını duyurdu.

Yayın, Sweeney'in son bir yıldır dev proje üzerinde çalıştığını, üstelik girişimin milyarder iş insanı Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez tarafından desteklendiğini ve yeni girişime yatırım yaptıklarını bildirdi.

Bu markanın, özel sermaye şirketi Coatue'nün ortaklarından Ben Schwerin tarafından desteklendiği öğrenildi. Coatue, kısa süre önce Bezos ve teknoloji zengini Michael Dell'den 1 milyar dolarlık yatırım almıştı.

İç çamaşırı markası haberi, Sweeney'in, Lauren Sanchez ve Jeff Bezos'un çok konuşulan Venedik düğününe niye çağrıldığıyla ilgili gizemin de çözülmesi anlamına geliyor. Sweeney, düğün sonrası Venedik sokaklarında oyuncu Orlando Bloom ile dolaşırken görülmüş, bu yan yana geliş de ikili arasında ilişki söylentisine yok açmıştı.

Öte yandan Sweeney, moda sektörüne yabancı değil. 2023'te Frankies Bikinis'le işbirliği yaparak mayo koleksiyonunu tanıtmıştı.

Ama ünlü oyuncunun en çok ses getiren oyunculuk dışı projesi, çıkardığı sabun olmuştu. Sweeney, geçen ay, yıkandığı sudan sabun ürettiğini duyurmuş, sabunların gördüğü ilgi üzerine taleplere yetişilemez hale gelinmişti. Bu nedenle de sabunun fiyatı ikinci el piyasasında 1600 dolara kadar çıkmıştı.

Sweeney, sabun üretimi için, "Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğim vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum" ifadesini kullanmıştı.