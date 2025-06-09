Sydney Sweeney'in sabunu 1.600 dolara kadar çıktı

Ünlü olmanın en ilginç getirilenden birine, ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney imza attı. Sweeney'in yıkandığı sudan sabun üretiliyor. Talep fazla olunca da Sydney Sweeney, günde bir kez kez yıkanmaya başladı.

ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney, önce bir fıçının içinde yıkanıyor. Sonra da çıkıp duş alıyor. Sydney Sweeney'in fıçının içinde yıkandığı su dökülmüyor. Bir fabrikaya gönderiliyor. O sudan sabun üretiliyor.

SERTİFİKA VERİLİYOR 27 yaşındaki Sydney Sweeney, hayranlarından birinin fikriyle, bir şirketle iş birliği yaparak yıkandığı sudan sabun üretmeye başladı. İlk etapta 5 bin sabun üretildi. Her satın alan kişiye, sabunun Sweeney'in banyo suyundan üretildiğine dair sertifika veriliyor.

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Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney, talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.

Sydney Sydney, bu konuda şunları söyledi; "Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğin vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum."

Sydney Sweeney'in banyo suyundan yapılan sabunlar, öyle ilgi görmeye başladı ki taleplere yetişilemez hale geldi. Bu nedenle de sabunun fiyatı ikinci el piyasasında 1.600 dolara (63 bin TL'ye) kadar çıktı.