Sydney Sweeney'in sahnesi 'Şeytan Marka Giyer 2'den çıkarıldı

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Sydney Sweeney'in 'Şeytan Marka Giyer 2'deki sahnesi, yaratıcı ekibin kararıyla filmin kurgusuna dahil edilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahnesi filmden çıkarıldı

        Sydney Sweeney'in 'Şeytan Marka Giyer 2' (The Devil Wears Prada 2) filmindeki sahnesi, kurgu aşamasında çıkarıldı. 1 Mayıs'ta vizyona girecek olan devam filminde, 28 yaşındaki oyuncunun sahnesinin filmden çıkarılmasının nedeninin, yaratıcı ekibin bir kararı olduğu bildirildi.

        Sweeney'nin filmde görünmesi, filme ilk başlandığında planlanmıştı, ancak yapısal olarak uygun olmadığı için bu plan iptal edildi.

        Film üzerinde çalışan ekibin, Sweeney'in katılımından dolayı memnun olduğu ve bu nedenle o bölümü kaldırma kararının zor bir karar olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Sweeney, filmde Emily Blunt'ın canlandırdığı Emily Charlton karakteri tarafından giydirildiği üç dakikalık bir sahnede kendisini canlandırmıştı.

        Sweeney hayranları, oyuncunun ağustos ayında New York'taki sete gelirken görüntülendiğinde, ünlü yıldızın filme katılımından haberdar olmuştu.

        2006 yapımı orijinal 'Şeytan Marka Giyer' filminin devamı niteliğindeki yeni filmde Anne Hathaway, Runway dergisinin eski asistanı Andrea Sachs rolüyle beyazperdeye dönüyor. Filmde Meryl Streep yine derginin yayın yönetmeni Miranda Priestley rolünü canlandırıyor.

        #Sydney Sweeney
        #Şeytan Marka Giyer
