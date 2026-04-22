Sydney Sweeney'in sahnesi 'Şeytan Marka Giyer 2'den çıkarıldı

Sydney Sweeney'in 'Şeytan Marka Giyer 2' (The Devil Wears Prada 2) filmindeki sahnesi, kurgu aşamasında çıkarıldı. 1 Mayıs'ta vizyona girecek olan devam filminde, 28 yaşındaki oyuncunun sahnesinin filmden çıkarılmasının nedeninin, yaratıcı ekibin bir kararı olduğu bildirildi.

Sweeney'nin filmde görünmesi, filme ilk başlandığında planlanmıştı, ancak yapısal olarak uygun olmadığı için bu plan iptal edildi.

Film üzerinde çalışan ekibin, Sweeney'in katılımından dolayı memnun olduğu ve bu nedenle o bölümü kaldırma kararının zor bir karar olduğu belirtildi.

Sweeney, filmde Emily Blunt'ın canlandırdığı Emily Charlton karakteri tarafından giydirildiği üç dakikalık bir sahnede kendisini canlandırmıştı.

Sweeney hayranları, oyuncunun ağustos ayında New York'taki sete gelirken görüntülendiğinde, ünlü yıldızın filme katılımından haberdar olmuştu.

2006 yapımı orijinal 'Şeytan Marka Giyer' filminin devamı niteliğindeki yeni filmde Anne Hathaway, Runway dergisinin eski asistanı Andrea Sachs rolüyle beyazperdeye dönüyor. Filmde Meryl Streep yine derginin yayın yönetmeni Miranda Priestley rolünü canlandırıyor.