TAB Gıda, Burger King ve TOG’dan çocukların eğitim alanlarına yönelik ortak proje

TAB Gıda, Burger King ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), çocukların eğitim ortamlarını iyileştirmeyi ve genç gönüllülüğünü güçlendirme hedefiyle güçlerini birleştirdi.

Bu çerçevede geliştirilen “Geleceğe Renk Katanlar” projesi, gençlerin eğitime odaklanarak bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendi. Proje kapsamında okulların etrafında ve sınıfların içinde görsel iyileştirmeler yapıldı, okuma ve öğrenme alanlarının geliştirildi, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyen spor alanları kazandırıldı.

Proje, 6 Aralık’ta Bolu’da, 13 Aralık’ta Gaziantep’te ve 14 Aralık’ta Sivas’ta farklı okullarda “Gönülden gelen renkler, geleceğe iz bırakır” yaklaşımıyla hayata geçirildi. Belirlenen bölgelerdeki halkın gönüllü katılımını teşvik eden projeyle, genç öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin daha ilham verici ve erişilebilir bir yapıya kavuşması hedefledi. Bu kapsamda Bolu Koç İlkokulu ile Sivas Durdulu Köyü İlk ve Ortaokulu’nun iç ve dış alanları renklendirildi, temel kitap ve materyallerle desteklenen kütüphaneler kuruldu. Gaziantep Haydar Aliyev İlkokulu’nda ise renklendirme ve kütüphane çalışmalarına ek olarak çocukların kullanımına açık bir spor salonu öğrencilere kazandırıldı.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan TAB Gıda Pazarlama Müdürü Funda Eratalar, şu ifadeleri kullandı: “TAB Gıda’da çoğunlukla gençlere hitap ediyoruz. Bu nedenle TAB Gıda olarak, Türkiye’deki operasyonlarını üstlendiğimiz Burger King markasının bu önemli projesinde gençleri desteklemeyi hedefledik. Genç öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak için çalışmalar yürüttük ve eğitim gördükleri alanları iyileştirmek üzere projeler geliştirdik. Bolu, Sivas ve Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla okulları renklendirdik, kütüphane ve spor alanları kazandırdık. Geleceğimizin teminatı çocukların eğitim ortamlarını daha iyi hale getirdik; öğrenme ve keşfetme motivasyonlarını güçlendirdik. Dönüştürücü gücüne inandığımız genç gönüllülerimizle projemizi hayata geçirdiğimiz üç şehirde de öğrencilerin eğitim kalitesini artıran çok değerli sonuçlar elde ettik. Projemizi daha da genişleterek, topluma desteğimizi artırmak istiyoruz ve sürdürülebilir bir iyilik hareketine ilham veren güçlü bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz.”

“Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak 23 yıldır inanıyoruz ki gençlerin potansiyeline yapılan her yatırım, yalnızca bireylerin değil, toplumun da dönüşümünü mümkün kılıyor. Bu inancın sahadaki en somut karşılıklarından biri olan Geleceğe Renk Katanlar projesi, genç gönüllülüğün yerelde nasıl kalıcı bir etki yaratabildiğinin güçlü bir örneği. TAB Gıda ve Burger King ile birlikte yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde, çocukların eğitim alanlarını iyileştirirken gençlerin toplumsal sorumluluk alma ve birlikte dönüştürme gücünü de büyütüyoruz. Üç farklı şehirde hayata geçen bu çalışmaların hem çocuklar hem de Toplum Gönüllüsü gençler için ilham veren bir deneyime dönüştüğünü görmek bizler için çok kıymetli.”

TAB Gıda, Burger King ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle farklı şehirlerdeki ihtiyaçları dikkate alarak kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iyileştirme modelini hayata geçiren proje, önümüzdeki dönemde daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.