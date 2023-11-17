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        Haberler Magazin Son dakika haberi: Taburcu edilmesi bekleniyordu! Metin Uca'dan sevenlerini yıkan haber!

        Taburcu edilmesi bekleniyordu! Metin Uca'dan sevenlerini yıkan haber!

        Bilincini kaybettiği için otomobiliyle geçtiğimiz hafta trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapılmıştı. Ünlü sunucunun menajeri kritik 72 saatin içerisinde olduklarını belirtmişti. Gelen son dakika bilgilerine göre ünlü isim hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:32
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        Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapan Metin Uca, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Şah damarının tıkalı olduğu anlaşılan ünlü isim ameliyat olmuştu.

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        Metin Uca'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

        "Sevgili dostlarımız,

        Operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca’nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum.
        Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum."

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        Gelen son dakika bilgilerine göre geçtiğimiz gün taburcu olması beklenen Metin Uca, yeniden fenalaştı ve acil olarak ameliyata alındı. Ünlü isim tedbir amaçlı entübe edildi ve dün gece vefat etti.

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        Metin Uca'nın menajeri şu açıklamayı yapmıştı:

        "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz"

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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