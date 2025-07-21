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        Haberler Gündem Güncel Taciz etti, aracıyla yaraladı iddiası! | Son dakika haberleri

        Taciz etti, aracıyla yaraladı iddiası!

        İstanbul Fatih'te korkunç bir taciz iddiası ortaya çıktı. Olayda Ş.Ç. isimli kadın, cadde üzerinde yürüdüğü sırada araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından sözlü şekilde taciz edildi. Şüpheli araçla kaçmaya çalıştığı sırada da kadını yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:45
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        Taciz etti, aracıyla yaraladı iddiası!
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        Fatih'te, caddede yürüyen kadını taciz edip aracıyla yaralayan sürücü, gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, Ş.Ç. isimli kadının cadde üzerinde yürüdüğü sırada araç içerisinde bulunan bir erkek tarafından sözlü şekilde taciz edildiği, kadının tepki vermesi üzerine şüphelinin araçla kaçmaya çalıştığı, bu sırada da kadını yaraladığı belirlendi.

        Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.S. yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen zanlının, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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