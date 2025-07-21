Taciz etti, aracıyla yaraladı iddiası! İstanbul Fatih'te korkunç bir taciz iddiası ortaya çıktı. Olayda Ş.Ç. isimli kadın, cadde üzerinde yürüdüğü sırada araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından sözlü şekilde taciz edildi. Şüpheli araçla kaçmaya çalıştığı sırada da kadını yaraladı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:45 facebook

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