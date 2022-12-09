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Haberler Gündem 3. Sayfa Tacizci doktor | Üç kız çocuğuna taciz! Doktor tutuklandı! - Günün öne çıkan haberleri
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Üç kız çocuğuna taciz! Doktor tutuklandı!

İstanbul Çatalca'da, bir aile sağlığı merkezinde çalışan 38 yaşındaki doktor E.B., muayene ettiği 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor tutuklandı

Tacizci doktor | Üç kız çocuğuna taciz! Doktor tutuklandı! - Günün öne çıkan haberleri
DHA

İstanbul'da olay, Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre muayene için aile sağlık merkezine giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, muayene olmak için doktor E.B.'nin (38) yanına gitti.

KIZ MUAYANEDEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADI İDDİASI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, E.B., kız çocuğunun sırtını dinlerken vücuduna dokunarak hastasını taciz etti. Muayenenin ardından odadan çıkan kız ağlamaya başladı.

İKİ TACİZ OLAYI DAHA TESPİT EDİLDİ

Küçük kız ailesine ve rehber öğretmenine olayı anlattı. Bunun üzerine aile polise giderek doktordan şikayetçi oldu. E.B.'nin yaşları 12 ve 16 arasındaki değişen 2 kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI

Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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