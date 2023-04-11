Tacizi engelleyen esnafa kurşun yağdırdılar!

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DHA

Beyoğlu'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. DHA'da yer alan habere göre savcılık, ateş eden şüpheli Ahmet Polat için 21 yıla kadar hapis ve diğer şüpheli Abdulhamit Polat için ise 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim 2022 günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü şekilde bu kişileri uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken, çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı kameralara yansıdı. Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden Ahmet Polat, olay günü alkollü olduğunu esnafın kızlar yüzünden tepki gösterdiğini bilmediğini, haksız yere hakaret duyunca öfkelendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat ise, kendisinin ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirtti. İki şüpheli de tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2022 günü şikayetçilerin bir işyeri önünde bir kadınla tartıştıkları, şikayetçi Ahmet Kutluca'nın olaya müdahil olduğu anlatıldı. Şüpheli Ahmet Polat'ın "Sen kimsin, beni tanıyor musun? Ben Bozo'nun adamıyım, beni buradan çıkartamazsın. Seni öldürürüm, dükkanını yağmalarım, sana burada ekmek yedirmem" diyerek bira şişesi fırlattığı, diğer şüpheliyle kaçtıkları belirtildi. Yaklaşık yarım saat sonra her iki kişinin yüzlerinde maskeyle geldikleri, şüpheli Ahmet Polat'ın elindeki silahla şikayetçi Kutluca'ya ateş ettiği, Kutluca'nın iş yerine sığındığı, ancak şüphelinin ateş etmeye devam ettiği anlatıldı.