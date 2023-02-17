Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü sosyal medya fenomeninden üzücü haber! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı?

Taha Duymaz'ın hayatı üzücü haberin ardından gündeme geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da göçük altında kalan Taha Duymaz ve kardeşleri, Umut ve Melek Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Duymaz'ın vefat haberini CZN Burak duyurdu. İşte, Ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatı ve yaşı hakkında merak edilen detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber! TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi, öldü mü?

    Çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Taha Duymaz, 11 ili vuran Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kaldı. Kardeşi Melek Duymaz ile Hatay'da halasının evinde enkaz altında kalan genç fenomenden üzücü haber geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarında Taha Duymaz ve kardeşleri Umut ve Melek Duymaz'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Üzücü gelişmenin ardından "Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Taha Duymaz'ın hayatı hakkında merak edilenler...
  • Ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber! TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi, öldü mü?

    ENKAZ ALTINDA KALAN TAHA DUYMAZ VEFAT ETTİ!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, genç fenomenin Hatay'da enkaz altında kaldığını açıklamıştı. Kardeşleri Umut ve Melek Duymaz ile enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

    CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" dedi.
  • Ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber! TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi, öldü mü?

    DURMAZ'IN SÖZLERİ YÜREK SIZLATMIŞTI "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı. Duymaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yıllarda çektiği videosu yürekleri sızlattı.

    Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burktu. Duymaz'ın videoda, "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" dediği görülüyor.
  • Ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber! TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi, öldü mü?

    TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.
  • Ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber! TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi, öldü mü?

    Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.
  • Ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber! TAHA DUYMAZ kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi, öldü mü?

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.