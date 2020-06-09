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Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tahir Karapınar'ın kariyeri

Tahir Karapınar kimdir? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a resmi teklif yaptı. Peki Tahir Karapınar, kaç yaşında ve nereli? Tahir Karapınar'ın kariyeri...

Tahir Karapınar

Adı Fenerbahçe ile anılan Tahir Karapınar merak konusu oldu. Futbolculuk kariyerinde sadece İzmir takımlarda forma giyen Tahir Karapınar, antrenörlük kariyerinde ise birçok Anadolu takımında çalıştı. Peki Tahir Karapınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Tahir Karapınar'ın kariyeri...

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 yılında İzmir'de doğmuş Türk eski futbolcu, teknik direktördür. Altay'a olan yakınlığıyle bilinir.

Futbolculuk kariyeri

Tirespor (1982-1985-1987),Muğlaspor (1985-1987) Manisaspor (kiralık) (1988) ve Göztepe (1989-1991) oynadı. Tahir Karapınar dönemin Altay başkanı Rıdvan Burteçin ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özgener tarafından Göztepe'den Altay'a transfer edilmiş ve aralıksız 12 sezon boyunca külübe hizmet vermiştir.

Teknik Direktörlük kariyeri

2009'un ilk aylarında Altay'ın teknik direktör Feyyaz Uçar ile yollarını ayırmasından hemen sonra takımın başına getirildi. 2008-09 sezonunda 1. Lig'i 5. sırada tamamlayarak takımın play-off'lara kalmasını sağladı. Fakat yarı filnalde Kasımpaşa'ya elenerek Süper Lig'e yükselemedi. Sezon sonunda görevinden istifa etti.

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