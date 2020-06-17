Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Maç sonunda basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, kendileri için kötü bir sonuç olduğunu ifade ederek, “Tüm planlarımızı yapmıştık galip gelerek tur atlamak için. Camiamız için önemli bir maçtı. Maçın başında planlarımız sekteye uğradı. Erken bir gol yedik, daha önceki Trabzon maçlarında yediğimiz gibi. Trabzonspor sadece böyle pozisyon yapıyor, birebir yapmayın diye çalıştık. Serdar’ın göğsüne çarpan top gol oldu. Ondan sonra toparladık, mücadele etmeye başladık, iyide oynuyorduk. Sonra Trabzonsporlu Sörloth ve Pereira çok profesyonel oyuncular, tahrik ettiler bizim kulübeyi. Emre kırmızı kart gördü. Emre son anlarda kullanacaktık, çok önemliydi. Sonra yine iyi oynadık. Her türlü her şeyi denedik. Baskıyı, kanat atağını yaptık. Eksikliklerimiz olabilir ama golü bulduk. İkinci devre dengeli başladı. Golü atabilirdik. Oyuna biraz daha hareket getirmek için değişiklikler yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık ve iyi tuttu. Sonra gol atmamız gerekiyordu. Deniz’i çıkardık, orada hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ferdi ile oradan orta yapalım, çift santrfora dönelim istemiştik. Ondan sonrada yediğimiz gol var. Bizim gibi üst seviye takımın yemeyeceği goller. Her şekilde uyardığımız halde yapılmayacak hatayla gol yedik. Sonra iyice risk aldık ve 3. golü yedik. Fenerbahçe’nin çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var gelecek sene için. Oyuncuların hangi kulüpte oynadıklarının farkına varması lazım. Trabzonspor’u tebrik ediyoruz. Bizim için lig devam ediyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.