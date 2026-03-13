Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tahkim Kurulu, Leroy Sane'nin 2 maç men cezasını onadı! - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu, Leroy Sane'nin 2 maç men cezasını onadı!

        TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahkim Kurulu, Sane'nin cezasını onadı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Sane'ye verilen 2 maç men cezasında değişime gitmedi.

        Galatasaray'a verilen 330 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezasının yanı sıra Samsunspor'un kısmi tribün kapama cezası da kurul tarafından onandı.

        RAMS Başakşehir'e çim saha sorumlusunun stat denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 220 bin lira para cezasının ise kaldırılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
