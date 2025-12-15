Habertürk
        Tahkim Kurulu'ndan Abdullah Kavukcu kararı! - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Abdullah Kavukcu kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezasını kaldırarak, yerine 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:05 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:05
        Tahkim'den Abdullah Kavukcu kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirim yaptı.

        TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Abdullah Kavukcu'ya "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon lira para cezasına yapılan itirazı görüştü.

        PFDK'nin uygun gördüğü cezayı kaldıran Tahkim Kurulu, Kavukcu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verilmesine hükmetti.

