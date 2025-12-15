Tahkim Kurulu'ndan Abdullah Kavukcu kararı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezasını kaldırarak, yerine 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

