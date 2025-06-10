Tahliyeler aşama aşama olacak

Araya bayram tatili girdiği için tahliyelere ilişkin prosedürlerin bu hafta hızlanarak sürdürüleceği belirtiliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çıkarılan bu yasanın, "Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırma" hedefinin bir parçası olduğunu ifade etti. Düzenlemeden toplamda 19 bin 800 hükümlü yararlanacak ancak tahliyelerin tümünün bir anda olmayacağı belirtiliyor.

MÜKERRER OLANLAR AĞIRLIKLI

İnfaz düzenlemesi ile birlikte daha önce işlediği bir suçtan dolayı aldığı ceza kesinleştikten sonra tekrar suç işleyen kişilere tahliye hakkı tanınıyor. Örneğin beş yıl ceza almış bir kişi ikinci kez hüküm giyerse beş yılın tamamını hiçbir şekilde koşullu salıverme ya da denetimli serbestlikten faydalanmadan kapalı cezaevinde geçiriyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte bu durumdaki hükümlüler cezalarının dörtte üçünü cezaevinde geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Bu durumdaki hükümlülere bakıldığında; hırsızlık, yağma ve uyuşturucu suçları öne çıkıyor. Yani bu durumdaki mahkumlar, literatürde, “gir-çık”çılar olarak adlandırılıyor ve cezaevini yurt edinenler nitelendirmesi yapılırsa yanlış olmaz.