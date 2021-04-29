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Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) 15’inci Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Genel kurulda Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak dernekteki yeni görevine atandı. Yönetim Kurulu’na Mehmet Dinçer, Alper Kurt, Murat Kemal Tokatlı, Kıvanç Kızılkaya ve İffet Türken seçildi.

TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bursalıoğlu, Avrupa’da Türkiye ağır ticari araçlar pazarının önemine dikkat çekerek, "TAİD olarak gerek karayolu taşımacılığında Türkiye’nin stratejik önemi, gerekse ülkenin gelişimine katkıda bulunan diğer birçok projeleri doğrultusunda sektörümüzün ekonomiye katkılarını daha da iyi anlatmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye’de ağır ticari araçlar sektörü, ana sanayi, yan sanayi, distribütör, yetkili bayiler ve servis noktaları başta olmak üzere 150 binin üzerinde istihdamı bulunan bir sektör. Yeni yönetim kurulunun ve üyelerinin de desteği ile her zamanki gibi titiz ve şeffaf çalışmalarına devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

2010 yılında kurulan TAİD bünyesinde, Ford-Otosan, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Temsa Volvo Trucks, Karsan gibi ağır ticari araç markalarının yanı sıra Koluman, Krone, Otokar, Schmitz, Tırsan gibi treyler, üst yapı ve yan sanayi markaları da yer alıyor.