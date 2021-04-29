Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

TAİD’in yeni başkanı Ömer Bursalıoğlu oldu

15’inci Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştiren Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu oldu. Avrupa’da Türkiye ağır ticari araçlar pazarının önemine dikkat çekerek Bursalıoğlu, "TAİD olarak gerek karayolu taşımacılığında Türkiye’nin stratejik önemi, gerekse ülkenin gelişimine katkıda bulunan diğer birçok projeleri doğrultusunda sektörümüzün ekonomiye katkılarını daha da iyi anlatmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye’de ağır ticari araçlar sektörü, ana sanayi, yan sanayi, distribütör, yetkili bayiler ve servis noktaları başta olmak üzere 150 binin üzerinde istihdamı bulunan bir sektör" diye konuştu

TAİD’in yeni başkanı Ömer Bursalıoğlu oldu
HABERTURK.COM

Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) 15’inci Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Genel kurulda Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak dernekteki yeni görevine atandı. Yönetim Kurulu’na Mehmet Dinçer, Alper Kurt, Murat Kemal Tokatlı, Kıvanç Kızılkaya ve İffet Türken seçildi.

TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bursalıoğlu, Avrupa’da Türkiye ağır ticari araçlar pazarının önemine dikkat çekerek, "TAİD olarak gerek karayolu taşımacılığında Türkiye’nin stratejik önemi, gerekse ülkenin gelişimine katkıda bulunan diğer birçok projeleri doğrultusunda sektörümüzün ekonomiye katkılarını daha da iyi anlatmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye’de ağır ticari araçlar sektörü, ana sanayi, yan sanayi, distribütör, yetkili bayiler ve servis noktaları başta olmak üzere 150 binin üzerinde istihdamı bulunan bir sektör. Yeni yönetim kurulunun ve üyelerinin de desteği ile her zamanki gibi titiz ve şeffaf çalışmalarına devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

2010 yılında kurulan TAİD bünyesinde, Ford-Otosan, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Temsa Volvo Trucks, Karsan gibi ağır ticari araç markalarının yanı sıra Koluman, Krone, Otokar, Schmitz, Tırsan gibi treyler, üst yapı ve yan sanayi markaları da yer alıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrikli araç satışlarında rekor
OTOMOBİLElektrikli araç satışlarında rekor
Yeni Skoda Fabia'dan ilk ipucu - haberler
OTOMOBİLTanıtımına günler kala yüzünü gösterdi
Elektrikli motorların tasarımı AB ile uyumlu hale getirildi
OTOMOBİLElektrikli motorlara Avrupa tasarımı!
Toyota'dan dikkat çeken satın alma
OTOMOBİLUber'in rakibinden teknoloji satın aldı
Tam kapanmada otomobil satışları nasıl olacak - haberler
OTOMOBİLKapanmada araç satışları nasıl olacak?
Renault otomobillerinin hızını 180 km/s ile sınırlayacak
OTOMOBİLOtomobillerinin hızını sınırlayacak
TürkTraktör ilk çeyrekte satışlarını yüzde 71 artırdı
OTOMOBİLTraktör satışlarını yüzde 71 artırdı
Honda elektrikli otomobil markası oluyor - haberler
OTOMOBİLArtık sadece elektrikli üretecek
Porsche kendi evinde batarya hücresi üretecek
OTOMOBİLPorsche kendi bataryasını üretecek
OİB ihracatta rotayı Amerika'ya kırdı
OTOMOBİLOİB ihracatta rotayı Amerika'ya kırdı