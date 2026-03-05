Takla attı, tarlaya uçtu! 1 kişi öldü!
Kütahya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 05.03.2026 - 09:35 Güncelleme:
Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Mustafa Topal (25) idaresindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde kontrolden çıkıp takla attı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Furkan K. (23) ile Serkan K. (18), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Topal'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
