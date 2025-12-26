Habertürk
        Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi

        Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Bakanlık, tespit edilen işletmelerin isimlerini ve ilgili ürünlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Peki Taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var?

        Giriş: 26.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:02
        Taklit ve tağşiş listesinde yer alan güncel markalar listesi duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 34 yeni ürün daha eklendi. İşte güncel liste

        TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNDE HANGİ MARKALAR VAR?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği son denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapan gıda ürünlerini tespit etti ve bunlara dair güncel bir listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede bal, yoğurt, kıyma ve baharatlar gibi ürünler yer aldı.

