Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Taksici katiline müebbet istemi! | Son dakika haberleri

        Taksici katiline müebbet istemi!

        İzmir'de meydana gelen ve Türkiye'yi dehşete düşüren taksici cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayda taksici Deniz Örer'i öldüren Doğuş Meşe hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de taksici Deniz Örer'i (52) öldüren Doğuş Meşe (24) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıl, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Meşe, 23 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

        DHA'nın haberine göre olay, 9 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Doğuş Meşe, evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı taksiye müşteri olarak bindi.

        REKLAM
        Taksici Deniz Örer
        İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğuş Meşe, Örer'i tabancayla öldürüp, cesedini araçtan attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren Meşe, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı. Deniz Örer, 1 gün sonra İzmir'de meslektaşlarının katılımıyla toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Doğuş Meşe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldüren Doğuş Meşe
        CİNAYET ANI KAMERADA

        Örer'in yaşamını yitirdiği olay, taksinin araç içi kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerden, araca binen Doğuş Meşe'nin, valizinin bulunduğunu söyleyip taksiyi olayın olduğu sokağa yönlendirdiği belirlendi. Meşe'nin eski çalıştığı tekstil atölyesinden valizini aldığı, ardından Karşıyaka ilçesine gideceğini belirterek Örer'e taksimetrenin ne kadar tutacağını sorması araç kamerasına yandı. Örer'in 700 TL tutabileceğini söylemesi üzerine '1000 lirayı geçmez değil mi?' diye soran Meşe'nin, sürücü tarafından sessizce yaklaşıp tek el ateş ettiği ardından da cesedi araçtan attığı da görüntüde yer aldı. Gasbettiği taksiye bir kadın arkadaşını alarak bir süre gezen Meşe'nin, öldürdüğü taksici Örer'in çantasındaki paraları da aldığı hatta bir bölümünü yanındaki kadına verdiği de araç içi kamerasına yansıdı.

        İLK DAVA HAZİRAN'DA

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Örer'i öldüren Doğuş Meşe hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Meşe için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin, Örer'i, kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin 'suçunu hafifletmeye yönelik' olduğu kaydedildi. Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da iddianamede ayrıca vurgulandı. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, incelemenin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi. Tutuklu sanık Meşe, 23 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

