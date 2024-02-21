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        Haberler Gündem İstanbul Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza: Seferler yapılamıyor

        Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza: Seferler yapılamıyor

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 06:52 Güncelleme: 21.02.2024 - 06:53
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        Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza
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        Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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