Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi
Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı
Giriş: 27.11.2024 - 07:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 07:40
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirildi.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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