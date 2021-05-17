Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca´yı transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtildi. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı göstermiştl.

Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı.