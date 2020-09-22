Tam 13 yıl önce 'bir fikrim var diye mail attı, Airbnb doğdu

HABERTURK.COM

Kimi zaman başarılı ve zengin insanların hikayelerini okurken, bu kişileri başarıya götüren fikir veya kararlar çok basitmiş gibi gelir. Kullanıcılara evlerini otel odası gibi kiralama imkanı veren Airbnb belki de birçoklarına basit gelen 'milyar dolarlık fikirlerin' en önemlilerinden biridir. Airbnb firmasının temelini oluşturan ve tam olarak 13 yıl önce atılan bir e-mail bu görüşü detekliyor.

Airbnb kurucularından Joe Gebbia 2007 yılında henüz hayattaki yönünü netleştirememiş 26 yaşındaki bir genç iken San Francisco'da bir tasarım konferansı olduğunu öğrenir. Konferansa şehir dışından gelecekler ise oteller dolu olduğu için kalacak yer bulamıyordur.

Bunun üzerine Gebbia bu gelecek kişilere kalacak yer vererek biraz para kazanabileceklerini düşündü ve en yakın arkadaşı ve ev arkadaşı olan Brian Chesky'ye 22 Eylül 2007'de şu maili attı:

"Brian, birkaç dolar kazanabileceğimiz bir fikir buldum -evimizi 'tasarım bir oda-kahvaltıya' çevirerek- genç tasarımcılara 4 günlük etkinlik boyunca wireless internet, küçük çalışma masası, yer yatağı ve her sabah kahvaltı dahil kalacakları bir yer verelim. Ha!"

İŞTE TEMELİ ATAN MAIL:

ÜÇ ORTAK KURDU

İkili bu şekilde biraz para kazanmayı başardı ve ardından yanlarına Nathan Blecharczyk'i de alarak bu iş modelini bir şirkete çevirerek Airbnb'yi kurdu. Bugün Airbnb yaklaşık 18 milyar dolarlık bir deve dönüştü ve yakında halka arzı gerçekleşecek.

'Birkaç dolar kazanalım' diye mail atan Joe Gebbia'nın kişisel serveti ise 3.1 milyar dolar. Aynı şekilde mailin gönderildiği ve bugün Airbnb CEO'su olan Brian Chesky'nin de serveti 3.1 milyar dolara ulaştı.

Joe Gebbia söz konusu maili 4 yıl önceki bir konuşmasında göstermişti.