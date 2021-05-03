Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’da uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri öncesi özellikle İstanbul’dan yazlık bölgelere olan toplumsal hareketlilik, Google’ın verilerine de damga vurdu.

İnternet devinin geçen yıl yayınlamaya başladığı Covid-19 Topluluk Hareket Raporu’nun güncel verileri, Bodrum başta olmak üzere yazlık bölgelerdeki artan hareketliliği de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İSTANBUL'U KATLADILAR!

Rapora göre 29 Nisan’da Bodrum’daki marketlerdeki hareketlilik yüzde 127 oranında artış gösterdi. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre aynı gün İstanbul genelindeki marketlerdeki hareketliliğin artış oranı ise yüzde 60 oldu.

Bodrum'un hareketliliği

Market, gıda alışverişi ve eczane yerlerdeki hareketlilik oranındaki bu artış İzmir genelinde yüzde 70 olarak ölçülürken; Urla’da yüzde 112, Seferihisar’da yüzde 184, Çeşme’de yüzde 188 ve Dikili’de ise yüzde 228’e kadar çıktı. Aydın’da ise bu yerlerdeki hareketlilik oranı Didim’de yüzde 160, Kuşadası’nda yüzde 113 arttı.

AVM, PLAJLAR, TOPLU TAŞIMA...

Yine 29 Nisan’da İstanbul’da restoran, kafe, alışveriş merkezi gibi noktalardaki hareketlilik yüzde 27 azalırken, Bodrum’daki bu noktalardaki hareketlilik ise yüzde 23 arttı.

Çeşme'nin hareketliliği

Aynı gün İstanbul’da yüzde 45 artan halka açık parklar ve halk plajları gibi noktalardaki hareketlilik, Bodrum'da ise yüzde 70 yükseldi. Toplu taşıma noktalarındaki hareketlilik İstanbul’da yüzde 4, Bodrum’da ise yüzde 44 arttı.

İstanbul'un hareketliliği

Google, aralarında Türkiye’nin de olduğu 131 ülkede koronavirüs salgını sırasında kullanıcıların hareketlerini mercek altına almak için geçen yıl Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporu'nu (Community Mobility Reports) yayınlamaya başlamıştı.

Konum geçmişlerini Google’ın görmesine izin veren kişilerin anonim verilerine dayanarak oluşturulan raporda, 6 farklı kategoride insanların hareketlilik değişimleri analiz ediliyor.