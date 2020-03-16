Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde seyircisiz oynanan karşılaşmada Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Mücadele öncesinde konuşan başarılı çalıştırıcı "Eşsiz bir dönemden geçiyoruz. Futbolun taraftarsız olması, şu durumda oynamak çok üzücü. Taraftar size sesinizle dokunuyor. Bu süreç iyi yönetildi. Sağlık Bakanımız güven sağladı, tedbirler alındı, umarım bu bizimle de ilgili olur. Birçok oyuncumuz gripten maça çıkamadı. Hemen koronavirüs dememek lazım ama bu süreci yaşadık. Biz taraftarla oynamak istiyoruz. Biz o sesi, enerjiyi istiyoruz. Futbol konuşmaktan öte tüm oyuncuların kulaklarını haberlere bizim de maçtan ziyade haber kanalı izlediğimiz bir dönemdeyiz" dedi.

Liglere ara verileceğini dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Saygı duyuyoruz önlemler için, biliyoruz ki yarından sonra bu lige ara verilecek, yani biliyorum! Antrenmana gidiyoruz merhaba diyemiyoruz yanındaki sandalyeye oturamıyor. Oyuncumuz Charles 14 gün karantinada kalacak. Herkesin görüşü değerlidir. Futbolun içinde kalmak istiyoruz. Doğru tedbirler alındı. Alınan önlemlere saygı duyuyoruz. Futbolla ilgili kararları alırken bizim aramızdan lütfen birkaç kişiyi çağırsalardı"

MAÇ SONUNDA: "PARA BEKLENTİMİZ YOK. TESİS ÇALIŞANLARININ MAAŞI ÖDENSİN YETER"

Tamer Tuna'nın maç sonunda yaptığı açıklamalar da şöyle:

"Maçtan önce konuştuklarımız gibi futboldan öte bir hafta... Futbolun içinde ne kadar kalabiliriz bu haftayı ona ayırdık. Her şeyi denedik, golle de sonuçlandı bundan ötürü mutluyum. Sivasspor'dan da gol yemeyen ilk takım olduk. Lig hiçbir zaman bitmez. 30 puan alsak da güvenli alanda değiliz. Ne kadar ileri gidebileceğimizi oyuncularım daha fazla fark etti. İleriye giden bir performansımız var, çok çalışıyoruz ama içinde bulunduğumuz bir durum var ve bu geleceğimizi nasıl etkileyecek bakacağız. Kazanmak isteyen takımla kaybetmek istemeyen takımlar arasında fark var. Kazanmak isteyen bir takıma karşı oynadık. Hem iyi oynayıp hem sonuç almak güzel. Sivasspor'u tebrik ederim iyi oynadığınız anlarda bile tehdit ediyorlar. Şampiyon olmalarını çok istedim, orada çalıştım. Bu bir yarış ve son haftaya kadar devam edecek"

"Şu an bir başarı hikayemiz yok. Daha az maç oynadık. 14 puanda geldik, 16 puan topladık. Bunu sağlamak önemli. Scout'lar ve başkanla oturduğumuzda takımın eksiklerini herkes biliyordu. Umarım gelecek yıl planlarında daha iyi olacak. Bu sağlıksız ortamda, daha yaşam kaybetmedik ama umarım kimse zarar görmez. Parasal sorunlardan dolayı bu ligi devam ettirmek istiyorlar. Çalışanların ücretleri ödensin diye. Ne benim ne oyuncuların bir beklentisi var. Tesistekilerin ücretleri ödensin bizim beklentimiz yok. Seyircili olsun maçlar, her şey sağlıklı olsun"