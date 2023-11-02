Tamirhane filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Tamirhane filmi oyuncuları kimler?
Ünlü oyuncular Bülent Şakrak'ın yazıp Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği Tamirhane filmi, gün itibariyle dijital medya platformu Netflix'te izleyicilerin karşısına çıktı. 2022 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...
Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil ve Merve Dizdar gibi birbirinden ünlü oyuncuları bir araya getiren ve çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen Tamirhane filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak. İşte, filmin konusu ve oyuncuları...
TAMİRHANE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır.
Bir gün yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkan Yılmaz ve Müjdat'ın hayatı, onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanamasıyla bambaşka bir hal alır.
Cesedi ne yapacaklarını bilemeyen ikili, sonunda cesedi yakıt tankına koymaya karar verirler. Rutin hayatlarına geri dönüp, araba boyamaya devam eden Yılmaz ve Müjdat, cesedin bulunduğu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi gözüktüğünü fark ederler.
TAMİRHANE OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Nejat İşler - Yılmaz
Rıza Kocaoğlu - Müjdat
Erkan Kolçak Köstendil - İdris
Merve Dizdar - Aynur
Bülent Şakrak - Ayhan
Ali Seçkiner Alıcı - Kayhan
Engin Hepileri - Gürdal
Erkan Can - Polis
Yaren Alaca - Meral
Gökhan Kıraç - Zargana
Haluk Bakır - Vamık