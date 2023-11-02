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        Haberler Televizyon Tamirhane filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi ve uyarlama mı? Tamirhane filmi oyuncuları kimler? Tamirhane nerede çekildi?

        Tamirhane filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Tamirhane filmi oyuncuları kimler?

        Ünlü oyuncular Bülent Şakrak'ın yazıp Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği Tamirhane filmi, gün itibariyle dijital medya platformu Netflix'te izleyicilerin karşısına çıktı. 2022 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:15
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        Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil ve Merve Dizdar gibi birbirinden ünlü oyuncuları bir araya getiren ve çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen Tamirhane filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak. İşte, filmin konusu ve oyuncuları...

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        TAMİRHANE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır.

        Bir gün yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkan Yılmaz ve Müjdat'ın hayatı, onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanamasıyla bambaşka bir hal alır.

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        Cesedi ne yapacaklarını bilemeyen ikili, sonunda cesedi yakıt tankına koymaya karar verirler. Rutin hayatlarına geri dönüp, araba boyamaya devam eden Yılmaz ve Müjdat, cesedin bulunduğu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi gözüktüğünü fark ederler.

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        TAMİRHANE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

        Nejat İşler - Yılmaz
        Rıza Kocaoğlu - Müjdat
        Erkan Kolçak Köstendil - İdris
        Merve Dizdar - Aynur
        Bülent Şakrak - Ayhan

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        Ali Seçkiner Alıcı - Kayhan
        Engin Hepileri - Gürdal
        Erkan Can - Polis
        Yaren Alaca - Meral
        Gökhan Kıraç - Zargana
        Haluk Bakır - Vamık

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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