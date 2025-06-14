Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bonservisi Roma'da olan ancak geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Tammy Abraham, Bodrum'da ailesi ile birlikte tatil yapıyor. Alışveriş turuna çıkan Abraham'ın eşi Leah Monroe'nin de ikinci çocuklarına hamile olması dikkatlerden kaçmadı.

27 yaşındaki futbolcunun, sosyal medyadan 'Türkiye' emojili paylaşımı ile yine transfer dedikodularının gündemine yerleşti. Daha önce Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edilen Abraham, 2021-2022'de Jose Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı dönemde Chelsea'den 41 milyon euro bonservis bedeliyle alınmıştı.