Tan Taşçı: Bu gece bir başka güzelsin İzmir

Tan Taşçı İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümünde dün gece Kültürpark'ta sahnedeydi. Kutlamalar çerçevesinde sahneye çıkan Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu'nu İzmirliler coşkuyla karşıladı.

"EVİMİN BAHÇESİNE DİKECEĞİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, yüz binleri geçen kalabalık fener alayının ardından Kültürpark'ta Tan Taşçı konserinde buluştu. Başkan Soyer, Tan Taşçı'ya barışın simgesi olan zeytin ağacı hediye etti. "Bu gece bir başka güzelsin İzmir. Zeytinimi evimin bahçesine ekerek, büyümesini sizlerle de paylaşacağım. Çok teşekkür ederim, çok incesiniz" diyerek başkana ve seyircilerine teşekkür etti.