İHA

Azerbaycan Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Türkiye’ye bu yıl Ocak-Ağustos ayları içinde 7.2 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettiği ve bu sayının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 25.3 daha fazla olduğu vurgulandı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile (TANAP) bu dönemde Türkiye’ye 2.8 milyar metreküp doğalgaz taşındı. Açıklamada, 30 Haziran 2018’den 1 Eylül 2020’ye kadar yaklaşık 6.7 milyar metreküp doğalgazın TANAP üzerinden Türkiye’ye taşındığı aktarıldı.

Azerbaycan’ın Şah Deniz sahasından üretilen doğal gaz Türkiye’ye taşınıyor. Doğal gaz, Türkiye piyasasına Güney Kafkasya Boru Hattı (Bakü-Tiflis-Erzurum) ve TANAP üzerinden ulaştırılmaktadır. İlk gaz 2007 yılında Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattıyla Türkiye pazarına girdi. TANAP üzerinden Türkiye’ye doğalgaz tedariği 30 Haziran 2018’de başladı.