Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Taner Yapağıcı: Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik - Kasımpaşa Haberleri

        Taner Yapağıcı: Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik

        Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, Fenerbahçe maçının ardından, "U17 yaş ortalaması ile U19 takımıyla buradayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:40 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik"
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmaya U19 Takımıyla çıkan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Taner Yapağıcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Yapağıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kendi takımımda oyuncuları da tebrik ediyorum. Oyunculara söylediğim şey; bu oyunun keyfinden yararlanmalarıydı. U17 yaş ortalaması ile U19 takımıyla buradayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.

        Kulübün kalan maçlarda U19 takımıyla çıkma durumunu kendilerine henüz iletilmediğini vurgulayan Taner Yapağıcı, "Altyapı oyuncularımıza gerekli testler ve yüklemeleri yapıyoruz. Önümüzdeki maçlar için bize bir şey söylenmedi. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu periyot içerisinde antrenman ve denemelerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı
        Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 4 yaralı
        Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 4 yaralı
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"