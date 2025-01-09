Taner Yapağıcı: Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya U19 Takımıyla çıkan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Taner Yapağıcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yapağıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kendi takımımda oyuncuları da tebrik ediyorum. Oyunculara söylediğim şey; bu oyunun keyfinden yararlanmalarıydı. U17 yaş ortalaması ile U19 takımıyla buradayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.