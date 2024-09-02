Tanguy Ndombele, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi!
Nice forması giyen Tanguy Ndombele, Fransa Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.
Nice forması giyen Tanguy Ndombele, yeni takımında iyi bir başlangıç yaptı.
27 yaşındaki futbolcu, Angers karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi.
Nice forması altında toplam 3 maça çıkan Ndombele, 1 asist yaptı.
GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA ELEŞTİRİLMİŞTİ
Ndombele, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı kariyerinde özellikle kiloları nedeniyle sık sık eleştirilmişti.
Galatasaray'da 26 maçta süre bulan Ndombele, Türkiye'deki kariyerini 1 asistle tamamlarken sezon sonunda Tottenham'a geri dönmüştü.