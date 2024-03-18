Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tanyeli'den Fenerbahçe'ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkarttınız - Magazin haberleri

        Tanyeli'den Fenerbahçe'ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız

        Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'ye Fenerbahçe Spor Kulübü tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi. O anları yayımlayan Tanyeli, yaşadığı mutluluğu; "Moralimi yerlerden göklere çıkardınız. Çok duygulandım, çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 09:05 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yakalandığı kanserle uzun süredir mücadele eden Tanyeli'nin tedavisi sürüyor.

        2

        TÜM TAKIM FORMAYI İMZALADI

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Tanyeli'ye tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi.

        3

        "ÇOK DUYGULANDIM"

        Fenerbahçeli Tanyeli, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi: Bugünün en güzel mutluluğu, motivasyonu oldu benim için. Çocukluğumdan aşkım canım Fenerbahçem... Koca yürekli takım formayı imzalayıp yollamışlar. Bugün bu büyük sürprize çok duygulandım. Büyük Fenerbahçe Kulübü'ne, çok teşekkür ederim. An içinde ne ağrım kaldı ne sızım... Moralimi yerlerden göklere çıkarttınız. Ne kadar mutlu oldum çok teşekkür ederim.

        #Tanyeli
        #fenerbahçe
        #forma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        "Annen duymasın"
        "Annen duymasın"
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün