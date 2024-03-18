"ÇOK DUYGULANDIM"

Fenerbahçeli Tanyeli, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi: Bugünün en güzel mutluluğu, motivasyonu oldu benim için. Çocukluğumdan aşkım canım Fenerbahçem... Koca yürekli takım formayı imzalayıp yollamışlar. Bugün bu büyük sürprize çok duygulandım. Büyük Fenerbahçe Kulübü'ne, çok teşekkür ederim. An içinde ne ağrım kaldı ne sızım... Moralimi yerlerden göklere çıkarttınız. Ne kadar mutlu oldum çok teşekkür ederim.