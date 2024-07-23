"EŞİME 'GİT HAYATINI KUR' DEDİM"

Tanyeli; "Bizim için çok güzel bir gün. 1.5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçiyoruz. Ben ona 2 veya 3 kere de 'Git' dedim. Çünkü bu süreci yaşayan için çok zor. Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz. Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki 'Git kendine bak, kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum başkasının bana katlanması daha zor.' Ama gitmedi, o eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım.