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Bitcoin'de heyecanla beklenen Taproot güncellemesi gerçekleşti. 2017'deki SegWit güncellemesinden bu yana en kapsamlı güncelleme olan Taproot'un hayata geçmesinin ardından Bitcoin haftaya yükselişle başladı.

Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.4 yükselişle 65.740 dolara çıktı.

DAHA FAZLA İŞLEM İMKANI

Taproot güncellemesi Bitcoin ağındaki veri trafiğini azaltarak, bloklara eklenebilecek işlem sayısını artıracak ve işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacak. Bitcoin bloklarına eklenen veri miktarının azalması, Bitcoin bloklarına daha fazla transfer işleminin dahil edilmesine imkan verecek.

Bitcoin blokzincirinde bir saniyede 7 işleme kadar doğrulama yapılabiliyor. Taproot güncellemesi ile bloklara dahil edilebilecek işlem sayısı da artacağı için güncellemeyle Bitcoin blokzincirinde 10 dakika içerisinde onay alan işlem sayısı da artacak.

AVAX REKOR KIRDI

Bitcoin'de esen olumlu rüzgarlar diğer kripto paralara da yansıdı. Ethereum yüzde 3 yükselişle 4.720 dolara çıktı. Binance Coin de yüzde 1.4 değer kazanarak645 doları gördü

Bu arada Avalanche (AVAX) da son hafatalardaki güçlü performansını sürdürerek 101 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı. AVAX'ta günlük yükseliş yüzde 2'yi buldu.