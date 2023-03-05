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Haberler Merak Edilenler Tapu Dairesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Tapu Müdürlüğü Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Tapu dairesi çalışma (Mesai) saatleri 2023: Tapu müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık ?

Yasalara göre taşınılamaz mallarla ilgili her türlü akitli ya da akitsiz işlemler Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. Belirli çerçeveler içinde yasalarla düzenlenen kurallara göre işleyen tapu dairelerinin çeşitli görevleri vardır. Tapu müdürlükleri mesai saatleri 2023 yılında bir değişiklik gösterdi mi sorusu merak edilmektedir. Bununla birlikte tapu müdürlükleri hafta sonu açık mı, tapu daireleri kaça kadar açık gibi sorular da sıkça sorulmaltadır. Yazımızda sizler için tapu dairesi çalışma saatlerinden bahsettik.

Tapu Dairesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Tapu Müdürlüğü Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Görevi ve Tapu Dairesi Çalışma Saatleri

Tapu müdürlüklerinin sahip olduğu sorumluluk ve görevlerin tamamı "Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun" kapsamında düzenlenmiştir. Merkezi Ankara'da yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün diğer birimleri bölge müdürlüğü ve yerel müdürlüklerden oluşmaktadır. Taşınmaz her türlü mal varlığının kaydını tutan tapu dairesi çalışma saatleri merak edilmekte...

Tapu Müdürlükleri Mesai Saatleri 2023

Pazartesi: 08:00 - 17:00

Salı: 08:00 - 17:00

Çarşamba: 08:00 - 17:00

Perşembe: 08:00- 17:00

Cuma: 08:00 - 17:00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Tapu Dairesi Kaçta Açılıyor?

Kısacası tapu dairesi çalışma saatlerinin hafta içi sabah 08:00 ve akşam 17:00 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tapu daireleri resmi bir kurum olduğu için hafta sonu hizmet vermemektedir. Bu nedenle tapu müdürlükleri hafta sonu açık mı diye sorgulayanlar için cevabımız hayır olacak.

Tapu Dairesi Kaçta Açılıyor ve Tapu Müdürlükleri Kaça Kadar Açık?

Tapu müdürlükleri konut, arazi, fabrika, arsa gibi taşınamayan tüm gayrimenkullerin ve bu gayrimenkullerin kimlere ait olduğunun tüm kayıtlarını tutarlar. Bu konuyla ilgili işlem yapmak isteyenler ilçelerdeki tapu müdürlüklerine başvurmaktadırlar. Peki tapu dairesi kaçta açılıyor diyenlerdenseniz buranın resmi kurum olduğunu hatırlatalım. Resmi bir kamu kuruluşu olan tapu daireleri diğer kamu hizmeti veren birimler gibi sabah 08:00' de hizmete başlamaktadırlar. Tapu müdürlükleri kaça kadar açık diye merak edenler için ise mesai bitimi saatinin 17:00 olduğunu ekleyelim.

Tapu Dairesi Öğle Arası Saatleri

Sabah 08:00' de hizmete başlayarak 17:00'de mesaisini tamamlayan kamu dairelerinin öğle tatili merak edilmektedir. Tapu dairesi öğle arası saatleri 12:00 ile 13:00 arasındadır. Dolayısıyla 12:00 ile 13:00 arasında hizmet verememektedirler. Gayrimenkulüyle ilgili işlem yapmak isteyenlerin tapu dairesi öğle arası saatlerini de dikkate alarak program yapması fayda sağlayacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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