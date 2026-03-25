        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada bir gözaltı daha! | Son dakika haberleri

        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada bir gözaltı daha!

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Usulsüz sorgulamada bir gözaltı daha!

        Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A'nın kendisini yönlendirdiği ve kayıtları gönderdiğini iddia ettiği Ayşegül E.K'nin Antalya kent merkezinde olduğu tespit edildi.

        AA'da yer alan habere göre Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Antalya'daki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, Kaş ilçesine götürüldü. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı gerekçesiyle dün tutuklanan tekniker D.A. ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaşlık kurduğu Ayşegül isimli kişinin kendisini kandırarak Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamasını istediğini ve kayıtları bu kişiye gönderdiğini beyan etmişti.

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinin Tapu Müdürü M.D. ile Çorum'un Boğazkale ilçesinin Tapu Müdürü V.S. de Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz sorgulanmasına ilişkin dün gözaltına alınmıştı.

        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
