Polisin çalışmaları devam ediyor

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Tapu Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Maltepe Tapu Dairesi'nde çalışan 6 memur ile aralarında emlakçı ve iş takipçilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Mali polis, rüşvet çarkını ortaya çıkarmak için 6 ay boyunca teknik takip çalışması yaptı. Maltepe Tapu Müdürlüğü'nde iş yapan bazı emlakçı ve iş takipçilerinin rutin işlemleri hızlandırmak için dahi 100 ile 300 lira arasında rüşvet verdikleri belirlendi.

20 BİN DOSYA İNCELEMEYE ALINDI



6 ay süren teknik takip sırasında tapu müdürlüğünde 20 bin işlem yapıldığı tespit edilirken, bu işlemler için ne kadar rüşvet alındığının belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.