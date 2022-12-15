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2022 Dünya Kupası'nın "ikonik stadı"na veda ediliyor

Taraftarlar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

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  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek 974 konteynerden inşa edilen ve Dünya Kupası'nın ardından sökülecek Stadyum 974'e taraftarlar veda ediyor.

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Dünya Kupası'nda oynanan 7 maça ev sahipliği yapan ve taraftarların en sevdiği statlardan olan Stadyum 974, artık maç oynanmayacak olmasına karşın taraftarların uğrak noktalarının başında geliyor.
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Taraftarlar, Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ettiği son 16 turu karşılaşmasıyla kapılarını kapatan Stadyum 974'ün önünde fotoğraf ve video çekmek için gün boyu stadı ziyaret ediyor.
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Fotoğraf için en çok tercih edilen noktalar ise stat dışında bulunan ve aynı zamanda Katar'ın ülke telefon kodu da olan 974 yazılı sarı konteyner, dünya kupasının dev maketi ve stadyumun adının yazılı olduğu bölüm.
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Yalnızca Katarlılar değil, birçok farklı ülke bayrağı ve formasıyla gelen taraftar da bu farklı stadyum sökülüp kaldırılmadan önce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    İngiliz-İspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stadyum, Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da tarihe geçti.
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Katar'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar içinde klima olmayan tek stadyum olan 974, sürdürülebilir özelliğiyle de dikkat çekiyor.
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Yarın bir defileye de ev sahipliği yapacak stadyum, söküldükten sonra Tunus'a gönderilecek ve Safakes şehrinde yeniden inşa edilecek.

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    FARKLI BİR TEZAHÜRAT ALIŞKANLIĞI GETİRDİ

    Konteynerlerden inşa edilen stadyum, farklı görüntüsü ve yapısıyla taraftarların tezahürat şekillerine de katkıda bulundu.
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Konteynerlerden çıkan sesler nedeniyle ayaklarını yere vuran taraftarlar, hem stadyumu salladı hem de konteynerlerden çıkan seslerle atmosferi farklılaştırdı.

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    YEDİ MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

    Stadyum 974'te 6'sı grup olmak üzere toplam 7 maç oynandı.

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Seyirci kapasitesi 44 bin 89 olan, neredeyse tüm maçların kapalı gişe oynandığı Stadyum 974'te oynanan 7 karşılaşmada 21 gol atıldı ve maç başına 3 gol ortalaması yakalandı.

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Stadyum 974'te oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

    Meksika-Polonya: 0-0
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Portekiz-Gana: 3-2

    Fransa-Danimarka: 2-1

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Brezilya-İsviçre: 1-0

    Polonya-Arjantin: 0-2

     

     
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

    Sırbistan-İsviçre: 2-3

    Brezilya-Güney Kore: 4-1
  • Taraftarlar, Dünya Kupasının "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

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