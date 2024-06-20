Tarihi Gelibolu Yarımadası yeniden ziyarete açıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran'da tarım arazisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün tekrar ziyarete açıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran saat 16.05'te tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.
Tarihi Gelibolu Yarımadası yangın nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Dün yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Eceabat'taki orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası, bugün tekrar ziyarete açıldı.