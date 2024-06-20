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        Haberler Gündem Güncel Tarihi Gelibolu Yarımadası yeniden ziyarete açıldı | Son dakika haberleri

        Tarihi Gelibolu Yarımadası yeniden ziyarete açıldı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran'da tarım arazisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün tekrar ziyarete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:30
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran saat 16.05'te tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.

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        Tarihi Gelibolu Yarımadası yangın nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Dün yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Eceabat'taki orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası, bugün tekrar ziyarete açıldı.

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        Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

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        Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında çıkan orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı 20 Haziran Perşembe günü yeniden ziyarete açılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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        #orman yangınları
        #gelibolu
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