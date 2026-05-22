Bölge için koruma ve restorasyon projesinin vakit geçirmeden hazırlanması gerektiğini ifade eden Sürücü, şunları söyledi:

"Aydın turizmi ve bölge kültürü açısından büyük değer taşıyan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı için vakit kaybedilmeden koruma ve restorasyon projesi hazırlanmalı, bu tarihi miras gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Restorasyon tamamlanıncaya kadar, ziyaretçilerin yapıları dışarıdan güvenli şekilde görebilmeleri amacıyla arkasında tepedeki bir noktada ahşap bir seyir alanı oluşturulabilir. Dünyadaki benzer örneklerde tarihi yapılar hem korunmakta hem de kontrollü ziyaret sistemleriyle turizme kazandırılmaktadır. İtalya’daki Pisa Kulesi bunun en bilinen örneklerinden biridir. Pisa kulesini görmek için binlerce turist önceden rezervasyon yaptırarak 20 Euro verip, belirtilen kurallar çerçevesinde kuleyi ziyaret etmektedir. Yetkililerin, geri dönüşü olmayan bir yıkım ve muhtemel bir facia yaşanmadan önce harekete geçmesini bekliyoruz."