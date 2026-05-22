Nazilli'deki tarihi Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nda çökme tehlikesi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan tarihi Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Acil önlem ve restorasyon çağrısı yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Son yıllarda bölgede gelişen ekoturizm faaliyetleriyle birlikte birçok ziyaretçi ve tur acentesi Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nı ziyaret etmektedir. Ancak ziyaretçiler, yapıların taşıdığı ciddi riskleri bilmeden konak ve kule içerisine kontrolsüz şekilde girmektedir. Bugün burada yaşanabilecek muhtemel bir çökme ya da yıkılma, telafisi mümkün olmayan can kayıplarına neden olabilir" dedi
Aydın'da ayakta kalmış 3 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Apaz Kulesi, restorasyon çalışmalarının yapılacağı günü bekliyor.
Nazilli ilçesinin Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve bölgenin önemli tarihi mirasları arasında yer alan Arpaz Kulesi ile Beyler Konağı, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelirken, doğaseverler tarihi kuleye dikkat çekti.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, uzun yıllardır ayakta kalmaya çalışan yapıların her geçen yıl daha da kötü duruma gittiğini vurguladı.
Acil önlem ve restorasyon çağrısı yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Aydın'ın en önemli tarihi miraslarından biri olan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 20 yıldır ziyaret ettiğimiz, içinde kulesi, hamamı, konağı, misafirhanesi, depoları, çeşmeleri ve atölyeleri bulunan bu tarihi yapıların yıldan yıla çöküşünü üzülerek izliyoruz. Yakın zamana kadar Arpaz ailesi tarafından yerleştirilen yaşlı bir teyze ve oğlu tarafından bakılan tarihi yapılar, restorasyonunun yapılması ve müzeye dönüştürülmesi amacıyla belediyeye hibe edilmiş, restorasyon gerçekleştirileceği gerekçesiyle yapıya bakan aile de buradan çıkarılmıştı" dedi.
Bahattin Sürücü, "Ancak aradan geçen zamana rağmen herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamış, sahipsiz kalan yapılar hızla tahrip olmaya başlamıştır. Duvarlar dökülmekte, taşlar düşmekte, ahşap bölümler çökmekte, eşsiz güzellikteki ahşap işlemeler ise her geçen gün yok olmaktadır. Son yıllarda bölgede gelişen ekoturizm faaliyetleriyle birlikte birçok ziyaretçi ve tur acentesi Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı’nı ziyaret etmektedir. Ancak ziyaretçiler, yapıların taşıdığı ciddi riskleri bilmeden konak ve kule içerisine kontrolsüz şekilde girmektedir. Bugün burada yaşanabilecek muhtemel bir çökme ya da yıkılma, telafisi mümkün olmayan can kayıplarına neden olabilir" diye konuştu.
Sürücü, "Bakımsızlık nedeniyle ahşap zeminlerin çürüdüğü, duvarların taşıma gücünü kaybettiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm kamu kurumlarını ve yerel yönetimleri göreve çağırıyoruz. Öncelikle ziyaretçi güvenliği açısından yapıların içerisine girişler ve kulenin altından geçişler derhal engellenmelidir. Alanın çevresi güvenlik çitiyle çevrilmeli, gerekli uyarı tabelaları yerleştirilmelidir" şeklinde konuştu.
Bölge için koruma ve restorasyon projesinin vakit geçirmeden hazırlanması gerektiğini ifade eden Sürücü, şunları söyledi:
"Aydın turizmi ve bölge kültürü açısından büyük değer taşıyan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı için vakit kaybedilmeden koruma ve restorasyon projesi hazırlanmalı, bu tarihi miras gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Restorasyon tamamlanıncaya kadar, ziyaretçilerin yapıları dışarıdan güvenli şekilde görebilmeleri amacıyla arkasında tepedeki bir noktada ahşap bir seyir alanı oluşturulabilir. Dünyadaki benzer örneklerde tarihi yapılar hem korunmakta hem de kontrollü ziyaret sistemleriyle turizme kazandırılmaktadır. İtalya’daki Pisa Kulesi bunun en bilinen örneklerinden biridir. Pisa kulesini görmek için binlerce turist önceden rezervasyon yaptırarak 20 Euro verip, belirtilen kurallar çerçevesinde kuleyi ziyaret etmektedir. Yetkililerin, geri dönüşü olmayan bir yıkım ve muhtemel bir facia yaşanmadan önce harekete geçmesini bekliyoruz."