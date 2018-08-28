Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, erken Osmanlı dönemine ait 500 yıllık el yazmalı tarihi Kur'an-ı Kerim'in Arap turislere satılmaya çalışıldığını tespit etti. Beşiktaş, Bayrampaşa ve Fatih'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda tarihi açıdan paha biçilemeyen el yazması 2 adet Kur'an-ı Kerim Arap turistlere satılmadan ele geçirildi. 15. veya 16. yüzyıl müzelerde bile benzerine rastlanmadığı belirtilen geometrik mavi yazı karakterli altın yaldız işlemeli el yazması Kur'an-ı Kerim'lerin nereden çalındığı da araştırılıyor.





Devam eden operasyonlarda, aralarında antikacıların da bulunduğu 11 tarihi kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda Yunanlılar'ın Persler'i yendikten sonra zafer parası olarak bastırdığı M.Ö. 500'lü yıllara ait ön yüzünde Tanrıça Atena arka yüzünde de tanrıçanın sembolü olan baykuş figürünün bulunduğu gümüş Grek zafer paraları ele geçirildi. Bu paraların da tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğu öğrenildi.Operasyonlarda ayrıca Sasani kültürüne ait 14 adet gümüş kral portreli arka yüzü tanrıça tavirli sikke, Artuklu kültürüne ait 8 adet ön yüzü aslan arka yüzü İslami yazı karakterli gümüş sikke, genç Roma İmparatoru Diocletian tasvirli 680 adet bronz sikke, Mezopotamya kültürüne ait 4 adet muhtemel kral mezar buluntusu olan uçları sfenks figür tasvirli ve akik işlemeli takı grubu ve Pers prenseslerine ait 2400 yıllık altın kolye seti ele geçirildi.Haklarında adli işlem yapılan 11 zanlıdan 7'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 4 zanlı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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