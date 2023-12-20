Tarihi rekorlar: Dünyanın en uzun tırnaklı insanlarının ilgi çeken hikayeleri

Kazadan birkaç ay önce Lee, Melvin Boothe adlı dünyanın en uzun tırnaklı erkeğinin tırnaklarının ölçülmesine yardımcı olmak için Michigan'da Guinness Dünya Rekorları hakemine katıldı. Melvin, toplam 9 metre 85 santimetre uzunlukla bir çift eldeki en uzun erkek tırnağı rekorunu kırdı.

Tırnaklarını uzatmaya 1970'lerde başladı ve Guinness Dünya Rekorları unvanını aldığında 61 yaşındaydı. Melvin, ne yazık ki rekorunun onaylanmasından sadece 7 ay sonra vefat etti.

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TIRNAKLARINI UZATMAYA NASIL BAŞLADI?

Tırnaklarını hobi olarak uzatmaya başladığını söyleyen Melvin; "Tırnaklarımı uzatmaya başlamıştım ve bir yandan işe gidiyordum. Bilirsiniz, insanların bir hobisi vardır ve ben de temelde böyle başladım. Bir çatlak ya da kırılmayla nasıl başa çıkacağımı öğrendiğimde ise bu benim başlangıcım oldu." dedi.