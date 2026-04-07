DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, projenin yalnızca bir restorasyon çalışması olmadığını, kültürel mirasın korunarak toplumsal faydaya dönüştürüldüğü, beşeri ve sosyal kalkınmayı destekleyen önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Tarihi Rus Kilisesi'nin restore edilerek modern bir halk kütüphanesine dönüştürüleceğini belirten Güray, "Hem geçmişin izlerini koruyor hem de gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın hizmetine sunulan nitelikli bir kültür ve eğitim alanı oluşturuyoruz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, bölgemizin sahip olduğu kültürel ve doğal değerleri koruyarak ekonomik değere dönüştürmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz." dedi.

Yalnızca turizm değil, tarım, eğitim-kültür, sosyal altyapı, imalat ve enerji sektörlerini kapsayan bütüncül bir kalkınma yaklaşımıyla hareket ettiklerini dile getiren Güray, şunları kaydetti: "Restorasyon projeleri, ziyaretçi altyapıları, rekreasyon alanları ve kültürel cazibe merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımları önceliyoruz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, kültür ve turizm alanındaki desteklerimizi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürmeyi planlıyoruz. Özellikle kültürel mirasın korunması, alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler öncelikli alanlarımız arasında yer almaya devam edecektir. Amacımız, bölgemizin turizm potansiyelini en etkin şekilde değerlendirerek hem ekonomik kalkınmayı hızlandırmak hem de bölgenin marka değerini artırmaktır."