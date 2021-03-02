Tarihte ilk kez bir Papa Irak'a gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Tarihte ilk kez bir Papa Irak'a gidiyor

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Irak'ı ziyaret edecek ilk Papa olacağını söyledi.

Tarihte ilk kez bir Papa Irak'a gidiyor
AA

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, düzenlediği basın toplantısıyla tarihi gezi öncesi Vatikan'ı takip eden gazetecilere bilgi verdi.

Papa’nın Kasım 2019'da Tayland ve Japonya'ya yaptığı ziyaretten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal ettiğini hatırlatan Bruni, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 16 aydır dış gezi yapılmıyordu. Bu seyahat, Papa'nın 33. dış gezisi olacak. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’a gidiyor. Aynı zamanda Papa, ilk kez nüfusunun çoğunluğu Şii'lerden oluşan bir ülkeye gidiyor." dedi.

Gezinin Irak ve bölgedeki Hristiyanlara dayanışma amacı taşıdığını, dinler arası buluşma için bir fırsat niteliği taşıdığını ve bölge ülkeler için de önemli olduğunu dile getiren Bruni, "Kardeşlik ve umut. Bu iki kelime, Papa'nın Irak ziyaretini özetlememize yardımcı olabilecek iki kelime." diye konuştu.

Irak’ta Kovid-19 vakalarının arttığı bir dönemde Papa'nın ziyaretini neden ertelemediği sorusuna Vatikan Sözcüsü, gezinin mümkün olan en kısa sürede yapılmak üzere tasarlandığını belirterek, "Papa'nın Irak'a yapacağı bu seyahat, o topraklara, oranın insanlarına ve Hristiyanlarına sevgi jestidir. Alışık olduğumuz seyahatlerden farklı bir yolculuk olacak. Ülkenin Kovid-19 önlemlerinin dikkate alınması gerekiyor." cevabını verdi.

Genellikle gittiği yerlerde zırhlı araçları binmeyi tercih etmeyen Papa'nın Irak ziyaretinde nasıl bir tutum izleyeceği sorusunu ise Bruni, "Diğer ziyaretlerden farklı güvenlik ihtiyaçlarının olduğu bir geziden bahsediyoruz. Zırhlı araç kullanması muhtemeldir." sözleriyle yanıtladı.

PAPA'NIN IRAK PROGRAMI

Papa Franciscus, 5-8 Mart tarihlerinde Irak'a geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirecek.

Vatikan'ın paylaştığı programa göre, Katoliklerin ruhani lideri ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak, ardından 6 Mart'ta Necef ve Ur kentlerini ziyaret edecek. Papa’nın Necef’te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile de görüşecek.

Sözcü Bruni, Ur ziyaretindeki dinler arası buluşma sırasında Papa'nın, Yezidilerle görüşeceği bilgisini de verdi.

Papa Franciscus, 7 Mart'ta Erbil'e giderek burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ayrıca Musul ve Karakuş'u da ziyaret edecek ve 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı
DÜNYAABD ve AB'den Rusya'ya 'Navalny' yaptırımı
Castro'nun torununun Mercedes otomobiliyle hız yaptığı görüntüler eleştirilerin hedefinde
DÜNYAMercedesli Castro tepkilerin odağı oldu!
Angelina Jolie'nin sahip olduğu Churchill tablosu rekor fiyata satıldı!
DÜNYAAngelina Jolie'nin sahip olduğu Churchill tablosu ...
SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye misilleme yanıtı! - Haberler
DÜNYARusya'dan ABD'ye misilleme yanıtı!
ABD'li 170 vekilden Blinken'a Türkiye mektubu!
DÜNYAABD'li 170 vekilden Blinken'a Türkiye mektubu!
Bryza'dan dikkat çeken açıklama: PKK'yı PYD/YPG'den ayırmak mümkün değil - Haberler
DÜNYABryza'dan dikkat çeken açıklama!
KURTULUŞ| Son dakika: Vietnam'da mucize anlar: 12. kattan düşen kızı kurtardı!
DÜNYAVietnam'da mucize anlar: 12. kattan düşen kızı ...
İTİRAF| Son dakika: Eski Japonya Başbakanı'ndan flaş tavsiye itirafı: Utanç duyuyorum!
DÜNYAEski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye ve nükleer enerji ...
ABD'de polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç öldürüldü!
DÜNYAABD'de polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç ...
SON DAKİKA: ABD eski Başkanı Donald Trump'tan adaylık yorumu: Hiçbir Cumhuriyetçi rakibimin şansı yok!
DÜNYATrump'tan adaylık yorumu: Rakibimin şansı yok!