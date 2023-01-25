AŞK BİTTİ

Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz haftalarda da sevgilisi Sofia ile ayrılık kararı almıştı. Bu ayrılık kararının üzerine Tarık Emir Tekin'in annesi Şevval Sam, "Kendi kararları ben bir şey diyemem. Bence ona da çok üstelemeyin bu konuyu" demişti.