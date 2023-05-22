Tarık Emir Tekin: İstanbul'u gezdiriyorum

"HAYATIMIN BİR PARÇASI' DEMELİYİM"



Muhabirlerin, "Peki senaryoyu seçerken en çok neye önem veriyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan Tarık Emir Tekin, "Hayatımda, yaşantımda beni etkileyen bir dönemde, duygu geçişimde bana yakın hissettiğim bir senaryoda rol almak isterim. O senaryoyu okuduğumda 'Buna benzer bir şey yaşadım, hayatımın bir parçası' demeliyim" şeklinde konuştu.