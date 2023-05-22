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Tarık Emir Tekin: İstanbul'u gezdiriyorum

Bebek’te görüntülenen Tarık Emir Tekin, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Oyuncu, "Londra’dan arkadaşlarım gelmişti, onlara İstanbul’u gezdiriyordum. Çalgıcılar da gelince renkli bir geziye döndü" şeklinde konuştu

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  • Tarık Emir Tekin: İstanbul'u gezdiriyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şevval Sam'ın Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin, Bebek’te objektiflere yansıdı.

    Basın mensuplarının Tarık Emir Tekin'i görüntülediğini gören sokak çalgıcıları bir anda oyuncunun yanına geldi. Tekin, adını da ekleyip şarkılar söyleyen çalgıcılara, "İleriye doğru gelin, beni bulun. Orada hallederiz" yanıtını verdi.
  • Tarık Emir Tekin: İstanbul'u gezdiriyorum - Magazin haberleri

    "İSTANBUL'U GEZDİRİYORUM"

    Yoğun müzik eşliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tarık Emir Tekin, "Londra’dan arkadaşlarım gelmişti, onlara İstanbul’u gezdiriyordum. Çalgıcılar da gelince renkli bir geziye döndü" ifadelerini kullandı.

    Çalışmalarının olduğunu söyleyen Tarık Emir Tekin, "Gelen teklifler var. Değerlendiriyorum şu anda. Yakın zamanda içime sinen bir projede yer alacağım" açıklamasında bulundu.
  • Tarık Emir Tekin: İstanbul'u gezdiriyorum - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN BİR PARÇASI' DEMELİYİM"

    Muhabirlerin, "Peki senaryoyu seçerken en çok neye önem veriyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan Tarık Emir Tekin, "Hayatımda, yaşantımda beni etkileyen bir dönemde, duygu geçişimde bana yakın hissettiğim bir senaryoda rol almak isterim. O senaryoyu okuduğumda 'Buna benzer bir şey yaşadım, hayatımın bir parçası' demeliyim" şeklinde konuştu.
  • Tarık Emir Tekin: İstanbul'u gezdiriyorum - Magazin haberleri

    Röportaj esnasında peçete satan bir seyyar satıcı da röportaja dahil oldu ve Tarık Emir Tekin'in kıyafetine bakıp, "Ağabey çok güzel giyinmişsin. İspanyol paça falan... Vay vay!" diye bağırmaya başladı. Tekin, ilginin artmasından dolayı teşekkür edip, arkadaşlarının yanına geri döndü.

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