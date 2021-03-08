AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak 16 milyar 12 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 2 milyar 136 milyon 539 bin dolara yükseldi. Tarımın Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 14,7 oldu.

Sanayi ihracatı şubatta yüzde 7,9 artarak 11 milyar 996 milyon 903 bin dolar, madencilik ihracatı da yüzde 47,2 yükselerek 415 milyon 562 bin dolara çıktı.

TARIM İHRACATINDA HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i geçen ay ihracatını artırdı.

Sektörlere göre bakıldığında, tarım ihracatında ocakta en fazla dış satımı gerçekleştiren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, liderliğini geçen ay da sürdürdü.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, şubatta 640 milyon 622 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 479 milyon 708 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 250 milyon 70 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 209 milyon 438 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 201 milyon 845 bin dolarla fındık ve mamulleri, 146 milyon 26 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 117 milyon 120 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 49 milyon 200 bin dolarla tütün, 26 milyon 191 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 16 milyon 319 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SÜS BİTKİLERİ VE MAMÜLLERİNDE

Tarım grubundaki sektörlerden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri şubatta geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını artırırken, tütün ile su ürünleri ve hayvansal mamullerin dış satımında azalış kaydedildi.

Söz konusu dönemde tarımda ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 25,1 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Fındık ve mamulleri dış satımını yüzde 23,8, yaş meyve ve sebze yüzde 22,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 16,8, meyve sebze mamulleri yüzde 15,1, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 8, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 7,9, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 5,9 artırdı.

Şubatta tütün ihracatı yüzde 18,9 azalırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün dış satımında da yüzde 0,1 düşüş kaydedildi.

TİM verilerine göre, şubatta tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle: