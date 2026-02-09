Canlı
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif Market 12-18 Şubat 2026 kataloğu! Tarım Kredi market ürün fiyatları ne? "Kat Kat Fırsat" Tarım Kredi yeni ürün fiyatları

        Tarım Kredi 12-18 Şubat kataloğu yayında! İşte haftanın fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, şubat ayının ikinci yarısına özel indirim kataloğunu duyurdu. 12-18 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, temel ihtiyaçlardan mutfak alışverişine kadar birçok kalemde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler, güncellenen Tarım Kredi indirimli ürün listesini yakından takip ediyor. İşte güncel Tarım Kredi market kataloğu...

        Giriş: 09.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 12.02.2026 - 20:54
        1

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 9–18 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli yeni indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor. Haftalık ve toplu alışveriş planı yapan tüketiciler için hazırlanan kampanyada, birçok ürün raflarda indirimli fiyatlarla yerini aldı. Tarım Kredi’nin güncel “Kat Kat Fırsat” kataloğu araştırılıyor. İşte detaylar...

        2
        3
