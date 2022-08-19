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Tarım kredi kooperatif ürün kataloğu: 19 Ağustos Tarım kredi marketleri indirimli ürünler listesinde neler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında yaptığı açıklama sonrasında haftanın fırsatları olarak değişiklik gösteren indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte 19 Ağustos Cuma Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler kataloğu...

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  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimin başlaması ile vatandaşlar hangi ürünlerde kampanya olduğunu merak ediyor. Temel tüketim ve et ürünleri olmak üzere 30'dan fazla üründe etiket değişimine gidildi. Peki, 19 Ağustos Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünler indirimde, neler var? İşte Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMİ BAŞLADI!

    Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi.

    Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor.

    Kampanya kapsamında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulanmasına geçildi.
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    2022 TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

    DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağını duyurdu.

    Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar:

    "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

     
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400’e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini en iyi şartlarda tüketicilerle buluşturuyor.

     
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ediyor.
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

     
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    CEP MARKETLERDE DE SATIŞA SUNULACAK!

    Yıl sonuna kadar 2 bine çıkması beklenilen Tarım Kooperatif marketlerin 1.400'e yakın hizmet noktası bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, daha fazla vatandaşa ulaşmak için illerdeki kooperatif depolarında da cep marketler aracılığıyla ucuz gıda satacaklarını açıkladı.
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    "VATANDAŞLAR SEPETİNİ DAHA UCUZA DOLDURACAK"

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını dile getirdi.

     
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacak

    Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

    "ZİNCİR MARKETLER AYAK UYDURACAK"

    Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim uygulanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak"  dedi.
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?
  • ÜRÜN KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif ürün kataloğu indirimli ürün listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Tarım Kredi Marketlerinde neler ve hangi ürünler indirime girdi?

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