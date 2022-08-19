Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimin başlaması ile vatandaşlar hangi ürünlerde kampanya olduğunu merak ediyor. Temel tüketim ve et ürünleri olmak üzere 30'dan fazla üründe etiket değişimine gidildi. Peki, 19 Ağustos Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünler indirimde, neler var? İşte Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...